Больше всего дорожает лук: сколько весной стоят разные виды зелени
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Сезон выращивания зелени уже начался
Ценники на некоторые популярные продукты в марте постоянно колеблются. Такая ситуация происходит и с зеленым луком, укропом, петрушкой и салатом.
Согласно данным Минфин, сейчас самой дорогой зеленью есть укроп, а самой дешевой — петрушка. Разница между их стоимостью составляет более 80 гривен.
Цены на лук зеленый
Лук зеленый в среднем продается за 35,93 гривны за 100 граммов, а порей за 1 кг — 111, 33 гривны. В первом случае ценник увеличился на 4,86 гривны, а во втором – уменьшился на 5,9 гривны.
Стоимость укропа в магазинах
В среднем этот продукт сейчас продают по 38,60 за 100 грамм и 114,30 за 250 грамм. Ранее его стоимость составляла 39,45 грн и 116,73 грн соответственно. Поэтому в течение февраля-марта укроп подешевел на 0,85 и 2,43 гривны.
Ценники на петрушку в супермаркетах
Петрушка будет стоить украинцам дороже, чем в прошлом месяце. Средняя стоимость товара за 70 граммов поднялась на 0,44 гривны – до 33,95 гривны и за 100 граммов выросла на 0,29 гривны – 34,75 гривны.
Стоимость салата в течение февраля-марта
Салат Пучок-Свежечок в марте можно купить в среднем за 57,16 гривны за 170 граммов.
В феврале средняя стоимость составила 62,59 гривны, то есть этот продукт подешевел на 5,43 гривны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему бананы очень подорожают и будут держаться в высокой цене в течение ближайших лет.