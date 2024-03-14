Больше всего дорожает лук: сколько весной стоят разные виды зелени

Сезон выращивания зелени уже начался

Ценники на некоторые популярные продукты в марте постоянно колеблются. Такая ситуация происходит и с зеленым луком, укропом, петрушкой и салатом.

Согласно данным Минфин, сейчас самой дорогой зеленью есть укроп, а самой дешевой — петрушка. Разница между их стоимостью составляет более 80 гривен.

Цены на лук зеленый

Лук зеленый в среднем продается за 35,93 гривны за 100 граммов, а порей за 1 кг — 111, 33 гривны. В первом случае ценник увеличился на 4,86 гривны, а во втором – уменьшился на 5,9 гривны.

Стоимость укропа в магазинах

В среднем этот продукт сейчас продают по 38,60 за 100 грамм и 114,30 за 250 грамм. Ранее его стоимость составляла 39,45 грн и 116,73 грн соответственно. Поэтому в течение февраля-марта укроп подешевел на 0,85 и 2,43 гривны.

Ценники на петрушку в супермаркетах

Петрушка будет стоить украинцам дороже, чем в прошлом месяце. Средняя стоимость товара за 70 граммов поднялась на 0,44 гривны – до 33,95 гривны и за 100 граммов выросла на 0,29 гривны – 34,75 гривны.

Стоимость салата в течение февраля-марта

Салат Пучок-Свежечок в марте можно купить в среднем за 57,16 гривны за 170 граммов.

В феврале средняя стоимость составила 62,59 гривны, то есть этот продукт подешевел на 5,43 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему бананы очень подорожают и будут держаться в высокой цене в течение ближайших лет.