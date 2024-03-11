ПФУ може відмовляти у призначенні пенсії у різних випадках: в якому з них вас можуть врятувати свідки

Адвокатка навела приклад вирішення цієї проблеми

Українці через 5 підстав можуть залишитись без пенсій. Однак є ще три досить популярні причини, коли ПФУ відмовить у нарахуванні виплати.

Відсутність довідки, що підтверджує стаж або підприємство перебуває під окупацією чи розміщене на території колишнього СРСР також можуть стати факторами невиплати нарахування. Про це розповідає партнерка адвокатського об'єднання "EvrikaLaw" Ольга Брус, у коментарі для Інформатору.

За її словами, таке рішення можна оскаржити в суді. У деяких випадках для позитивного ухвалення про здійснення виплат допоможуть свідки, які разом працювали з особою, у якої відсутній документ про стаж.

"Пані Марія все своє життя працювала на різних підприємствах, але через наведення запису в трудовій книжці та перебуванням підприємства під окупацією, не змогла надати підтверджуючих довідок до Пенсійного фонду та отримала відмову. Але в суді довели, що вона не несе відповідальності за правильність вчинення записів в трудовій книжці. Також факт її роботи на підприємстві підтвердили свідки, а тому за результатами розгляду справи пенсію вона все ж таки отримає", — розповіла Брус.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцю можна самостійно розрахувати майбутню пенсію.