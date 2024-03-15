Треба відповідати одразу 5 умовам: в якій області буде нараховано 10 800 гривень
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Перше подання заяв відбулось 12 березня
Українці, що переїхали у Вінницьку область, можуть отримати грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень за певних умов.
Як повідомили на сторінці Громадська організація ВІСЬ м.Вінниця у Facebook, реєстрація триватиме в рамках проєкту Гуманітарне реагування в Україні II, що реалізується ГО ВІСь у партнерстві з благодійним фондом Солідар Свісс Україна. Вона буде здійснена за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія).
Хто може отримати грошове нарахування
Заявники можуть зареєструватись на виплату, якщо відповідають (без виключення) зазначеним критеріям:
- переїхали з Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Полтавської областей та міста Київ;
- мають статус ВПО (отриманий після 24 лютого 2022 року);
- зареєстровані та зараз проживають у Вінницькій області та у місті Вінниця;
- мають підтверджену інвалідність І та ІІ групи (у тому числі і діти з інвалідністю);
- не отримували грошову допомогу та не реєструвались на її отримання від міжнародних фондів впродовж останніх 3 місяців.
Яка сума допомоги та як її отримати
Організація виплатить 10 800 гривень на кожного члена домогосподарства протягом по 3600 протягом 3 місяців.
Окрім того, у зимовий період також передбачена дотація на підготовку до холодної пори року — 26 тисяч гривень на домогосподарство.
Перша реєстрація була проведена 12 березня 2024 року в Уланівській громаді Вінницької області. Найближче проведення подання заявок запланована у Жмеринській та Барській громаді.
Запитання щодо реєстрації можна поставити, зателефонувавши на гарячу лінію в робочі дні з 10 до 17 години за номерами: 066 100 90 64 або 068 797 31 61.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які домогосподарства отримають до 30 тисяч гривень.