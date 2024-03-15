Треба відповідати одразу 5 умовам: в якій області буде нараховано 10 800 гривень

Перше подання заяв відбулось 12 березня

Українці, що переїхали у Вінницьку область, можуть отримати грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень за певних умов.

Як повідомили на сторінці Громадська організація ВІСЬ м.Вінниця у Facebook, реєстрація триватиме в рамках проєкту Гуманітарне реагування в Україні II, що реалізується ГО ВІСь у партнерстві з благодійним фондом Солідар Свісс Україна. Вона буде здійснена за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія).

Хто може отримати грошове нарахування

Заявники можуть зареєструватись на виплату, якщо відповідають (без виключення) зазначеним критеріям:

переїхали з Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Полтавської областей та міста Київ;

мають статус ВПО (отриманий після 24 лютого 2022 року);

зареєстровані та зараз проживають у Вінницькій області та у місті Вінниця;

мають підтверджену інвалідність І та ІІ групи (у тому числі і діти з інвалідністю);

не отримували грошову допомогу та не реєструвались на її отримання від міжнародних фондів впродовж останніх 3 місяців.

Яка сума допомоги та як її отримати

Організація виплатить 10 800 гривень на кожного члена домогосподарства протягом по 3600 протягом 3 місяців.

Окрім того, у зимовий період також передбачена дотація на підготовку до холодної пори року — 26 тисяч гривень на домогосподарство.

Перша реєстрація була проведена 12 березня 2024 року в Уланівській громаді Вінницької області. Найближче проведення подання заявок запланована у Жмеринській та Барській громаді.

Запитання щодо реєстрації можна поставити, зателефонувавши на гарячу лінію в робочі дні з 10 до 17 години за номерами: 066 100 90 64 або 068 797 31 61.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які домогосподарства отримають до 30 тисяч гривень.