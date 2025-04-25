Журналіст і військовий Петро Шуклінов про мирну угоду Трампа і чому Україна не має погоджуватись на поступки

Чому варіант "паузи у російсько-українській війні" від Трампа ще гірший за війну, яка триває зараз.

У разі прийняття шляху Трампа, далі США та РФ разом подадуть в Радбез ООН визнання Криму російським. Китай підтримає. Брити та франки глянуть, що Україна це підтримала — і розведуть руками.

Після Радбезу ООН вже неважливо, хто що буде і де визнавати, чи ні. Це відкриє шлях забирати Україну по шматках. В принципі для цього достатньо навіть США, які запустять лавину визнання по всьому світу.

Зупинка бойових дій не призведе до розпуску армії — навпаки треба буде постійно тримати паритет на кордонах. Росія армію не розпустить, буде тільки збільшувати. Відповідно людей в ЗСУ треба буде постійно набирати нових — з миром чи з війною.

Гарантій безпеки поки жодних. Єдине, що дає хоч щось — це НАТО. Бо індивідуальні гарантії від країн (з фізичною присутністю в Україні) скасовуються разом зі зміною влади в цій країні. Сьогодні брити з нами — завтра там до влади приходить Фарадж і виводить війська, Росія заходить на другий раунд.

І так по кожному пункту — жоден з них не вирішує питання безпеки. Лише трошки відкладає руйнівний другий раунд.

Погоджуватись на варіант Трампа зараз — залишити війну навіть не дітям, а собі, трохи старшим. Війна — це страшно. Але ще страшніше ховатись від складних рішень, відтягувати їх, ховатись під ковдру і надіятись, що хвороба мине без допомоги лікарів.

Росія — це хвороба. Ця хвороба лікується посиленням Сил оборони, спротивом, принциповістю і незламністю. А ще — жертвами. Слабкість і страх не дадуть мир, а призведуть до ще більшої ганьби і поразки. Так вчить історія.

Нам так чи інакше буде боляче. Так чи інакше буде страшно. Так чи інакше буде складно. І ще довго.

Єдиний шанс — бути сильними. І робити все для перемоги. Забути про власний комфорт. І зробити перемогу метою свого життя.

Джерело: пост Шуклінова у Facebook.