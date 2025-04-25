"Бомба уповільненої дії": президент Литви озвучив наслідки визнання Криму російським

Литовський лідер підтримав позицію України щодо Криму

Президент Литви Ґітанас Науседа різко розкритикував ідею визнання окупованого Криму російською територією. Така поступка, на думку литовського лідера, створить небезпечний прецедент у міжнародних відносинах.

Визнання Криму територією Росії стане "бомбою уповільненої дії", яка згодом може призвести до серйозних наслідків. Про це президент Литви Ґітанас Науседа сказав, відповідаючи на запитання журналістів, пише LRT.

"Якщо ми зробимо те, що пропонується, і визнаємо Крим російським де-юре, то це буде бомба уповільненої дії, яка вибухне і залишиться на місці весь час. Червоні лінії встановлені для того, щоб їх не перетинали", — наголосив Науседа.

Своєю заявою литовський президент відреагував на слова американського лідера Дональда Трампа про те, що Крим "вже належить Росії". Проте, європейці по-іншому підходять до цього питання.

Науседа нагадав, що думка України щодо Криму має вирішальне значення. "Це країна, яка зазнала найбільших втрат, де постраждало багато невинних людей. Інфраструктура зруйнована, економіка знищена. Хіба вони не мають права рішуче висловити свою думку щодо цих пропозицій?" — підкреслив він.

Крім того, президент Литви заявив, що повністю підтримує позицію Володимира Зеленського. "Я його прекрасно розумію. Тільки така позиція буде зрозуміла народу України", — сказав Науседа.

Раніше Зеленський заявив, що згідно з міжнародним правом Крим належить Україні, і держава не визнаватиме юридично окуповані території. Хоч Україна зараз не має достатньо зброї для звільнення півострова, існують інші можливості тиску на Росію.

Під час нещодавніх переговорів у Парижі США запропонували документ, яким пропонується визнати анексію Криму та окупацію частин східних і південних областей України. Українська сторона категорично наполягає, щоб Крим не визнавали російською територією. Згідно з міжнародним правом та конституцією України, жодна країна не може анексувати чужі землі, а відмова від території можлива лише через всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський "надіслав" нагадування Трампу щодо Криму. До цього чимало джерел вказували, що у мирному плані Трампа присутнє визнання анексії Криму.