Різниця буде разюча: як зміняться тарифи на воду з 1 квітня в Україні

Підвищення вартості буде у два етапи

В Україні з 1 квітня поступово має відбуватися підвищення тарифів на комунальні послуги, це стосується і води. Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити вартість водопостачання.

Про це розповів голова спілки споживачів комунпослуг Олег Попенко виданню "Новини Live". Він наголосив, що подорожчання подекуди може сягнути 60% за кубометр.

За словами Попенко, нацкомісія опублікувала орієнтовні тарифи, підвищення яких буде відбуватися у два етапи (квітень та липень). Але спочатку їх мають погодити з урядом.

Значний ріст тарифів викликаний декількома причинами:

Упродовж останніх двох років тарифи не переглядали. Тоді як за цей час подорожчала електроенергія і зросла зарплата. Незадовільний стан українських водоканалів, які вимагають негайної модернізації та ремонтів. Можливе розкрадання коштів та одночасно велика заборгованість у споживачів.

Прогнозуються зміни сум у квитанціях за воду на 10% — 60%.

"Кошти споживачів розкрадалися, а зараз виходить, що потрібно підіймати тарифи на 50-60%", — каже Попенко.

Він також наголосив, що у будь-якому випадку рівень нових тарифів на українських підприємствах водопостачання та водовідведення буде залежати від місцевих особливостей виробництва та надання відповідних послуг.

На останок експерт додав, що підвищення цін на воду не здатне розв'язувати проблеми водоканалів, оскільки їм необхідна модернізація, а на це потрібно десятки мільярдів гривень. Покрити їх не зможе навіть підвищення на 60%.

Раніше "Телеграф" писав, що буде з тарифами на газ з 1 квітня. До 30 квітня вартість кубометра газу для побутових споживачів буде фіксована.