Нацбанк знизив облікову ставку: що це означає для пересічних українців

Регулятор пом’якшує відсоткову політику

Національний банк України знизив облікову ставку на 0,5 процентного пункту (п.п.) до 14,5%. Новий показник почне діяти з п’ятниці, 15 березня 2024 року.

Регулятор також зменшив на 1,5 п.п. ставки за кредитами рефінансування та тримісячними депозитними сертифікатами. Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів на брифінгу за рішенням Правління з монетарної політики, повідомляє "Економічна правда".

Нацбанк знизив облікову ставку до 14,5%

"Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики", ― заявив Пишний.

Інфляція на початку поточного року почала сповільнюватися швидше, ніж прогнозували у НБУ. У річному вимірі за даними на лютий показник становить 4,3%.

На зниження цін вплинуло одразу кілька факторів. Це гарна погода та багаті врожаї, переорієнтація на внутрішній ринок та мораторій на тарифи житлово-комунальних послуг.

Поточне пом’якшення відсоткової політики не загрожує макрофінансовій стійкості. Зниження облікової ставки дозволить зберегти помірну інфляцію та підтримати курсову стійкість, вважає Пишний.

Зазначимо, що також змінився параметр депозитного сертифіката овернайт (розміщення грошей у НБУ лише на одну ніч). Наразі він становить 14,5%. Його показник ідентичний розміру облікової ставки.

Зміна облікової ставки: що це означає для українців

Цей показник відображає ціну кредитів, які Нацбанк може надати комерційним банкам. Облікова ставка є актуальною як для короткострокового, так і довгострокового рефінансування.

Виходячи з умов кредитування, комерційні банки виставляють відсоткові ставки на вклади та кредити для населення та бізнесу. При зростанні облікової ставки ці продукти будуть дорожчати і навпаки подешевшають при її зниженні.

Тому українцям вигідніше купуватиме техніку та інші товари в кредит при пом’якшенні відсоткової політики. Однак дохідність вкладів вийде нижчою.

Раніше "Телеграф" писав, як НБУ заробляє на пам’ятних монетах. За два роки Великої війни з Росією було випущено 39 найменувань.

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