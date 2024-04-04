Подешевел, но не весь: как изменились цены на алкоголь в Украине

Цены снизились почти на 10 грн.

С апреля в Украине продолжают меняться цены на продукты. Кроме овощей и фруктов, дешевеют еще и некоторые алкогольные напитки.

Об этом свидетельствуют данные Минцифры. Однако есть товары, которые наоборот немного прибавили в цене, например, пиво.

Цены на вино

С апреля средняя цена красного вина в Украине составляет 87,50 грн за 750 мл. В марте же стоимость была на 9,59 грн больше, тогда бутылку красного можно было приобрести за 97,09 грн.

Выгоднее всего покупать этот алкогольный напиток в "Megamarket", где его продают за 82,60 грн, а в магазинах "Novus" за 94,99 грн.

Цены на водку

Этот напиток также с апреля снизился в цене. Так, 500 мл водки в среднем стоят 108,77 грн, что на 8,52 грн дешевле, чем в марте. В прошлом месяце стоимость бутылки составляла 117,29 грн.

В магазинах "Auchan" водку продают по 94,90 грн, это самая выгодная цена. Однако в "Metro" она составляет 123,67 грн.

Цены на пиво

В отличие от водки и вина пиво в апреле незначительно подорожало. Средняя стоимость бутылки 500 мл в апреле составляет 32,51 грн. Хотя еще в марте она была 31,66 грн, то есть на 0,85 грн дороже.

Самая выгодная цена на пиво в маркетах "Novus" 29,99 грн за 500 мл.

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