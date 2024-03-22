Все через Великий піст: в Україні дорожчає популярний продукт
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Тут все вирішує сезонний фактор
В Україні регулярно переписується вартість продуктів харчування, і на ціноутворення впливає багато факторів. Кілька днів тому почала дорожчати свіжа та морожена риба, і зростання вартості продовжиться ще деякий час.
Річ у тому, що з 18 березня розпочався Великий піст, коли православні віряни відмовляються від м’ясних та молочних продуктів. У результаті зростає попит на рибу, про що розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції Шувар у Львові Тетяна Попович, пише "РБК-Україна".
Ціни на рибу в Україні зростають через Великий піст
З початку посту вже традиційно зростає попит на рибу. Причому це стосується її різних видів. Купують і свіжу, і морожену. А при зростанні попиту зазвичай зростає і ціна. Але підвищення вартості не буде різким та великим, упевнена експерт.
"Я не прогнозую драматичного розвитку подій та стрибків цін чи дефіциту. Зростання обмежиться 5-10% і після закінчення посту повернеться на колишній рівень", — сказала Попович.
Тобто ще майже півтора місяця попит на продукт буде більшим ніж зазвичай. У 2024 році Великий піст закінчиться 4 травня.
Найдоступнішою серед популярних видів риби є свіжоморожена скумбрія. Її середня ціна складає 130,45 грн/кг. У торговій мережі Varus вона дешевша. За 1 кг доведеться віддати 126,90 грн.
Трохи дорожче слабосолоний оселедець із середньою ціною в 161 грн за кілограм. По 139 грн/кг можна придбати рибу у супермаркетах Varus та Novus.
Середня ціна живого коропа становить 171,03 грн/кг. Найдешевше його купити в Varus. Ціна 1 кг цієї риби — 149 кг.
Раніше "Телеграф" повідомляв про зміну цін на алкоголь. Деякі спиртні напої значно подорожчали. Причому зросла ціна того алкоголю, який українці купують найчастіше.