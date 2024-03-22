Все через Великий піст: в Україні дорожчає популярний продукт

Тут все вирішує сезонний фактор

В Україні регулярно переписується вартість продуктів харчування, і на ціноутворення впливає багато факторів. Кілька днів тому почала дорожчати свіжа та морожена риба, і зростання вартості продовжиться ще деякий час.

Річ у тому, що з 18 березня розпочався Великий піст, коли православні віряни відмовляються від м’ясних та молочних продуктів. У результаті зростає попит на рибу, про що розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції Шувар у Львові Тетяна Попович, пише "РБК-Україна".

Ціни на рибу в Україні зростають через Великий піст

З початку посту вже традиційно зростає попит на рибу. Причому це стосується її різних видів. Купують і свіжу, і морожену. А при зростанні попиту зазвичай зростає і ціна. Але підвищення вартості не буде різким та великим, упевнена експерт.

"Я не прогнозую драматичного розвитку подій та стрибків цін чи дефіциту. Зростання обмежиться 5-10% і після закінчення посту повернеться на колишній рівень", — сказала Попович.

Тобто ще майже півтора місяця попит на продукт буде більшим ніж зазвичай. У 2024 році Великий піст закінчиться 4 травня.

Середня вартість популярних видів риби у березні 2024 року

Найдоступнішою серед популярних видів риби є свіжоморожена скумбрія. Її середня ціна складає 130,45 грн/кг. У торговій мережі Varus вона дешевша. За 1 кг доведеться віддати 126,90 грн.

Скільки коштує риба у різних супермаркетах

Трохи дорожче слабосолоний оселедець із середньою ціною в 161 грн за кілограм. По 139 грн/кг можна придбати рибу у супермаркетах Varus та Novus.

Середня ціна живого коропа становить 171,03 грн/кг. Найдешевше його купити в Varus. Ціна 1 кг цієї риби — 149 кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв про зміну цін на алкоголь. Деякі спиртні напої значно подорожчали. Причому зросла ціна того алкоголю, який українці купують найчастіше.