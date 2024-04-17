Некоторым пенсионерам увеличат выплаты в мае: при каких обстоятельствах

Надо отвечать определенным условиям

Пожилым людям в Украине при некоторых условиях выплачивают ежемесячные надбавки к пенсиям. Есть три суммы доплаты, которые предусмотрены для лиц, достигших определенного возраста.

Как говорится в Пенсионном фонде Украины, самая большая надбавка к пенсии составляет 570 гривен. Она производится автоматически.

Кому из лиц можно рассчитывать на повышение в мае

В следующем месяце возрастут выплаты пенсионеров старше 70 лет. Это произойдет благодаря начислению надбавок по возрасту, в частности лицам:

от 70 до 74 лет включительно дают 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Прибавка по возрасту начисляется пенсионеру автоматически. Главным условием является то, что пенсионная выплата лица менее 10 340,35 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пожилые в Украине перестали получать пенсию в апреле. В Пенсионном фонде указали причину и объяснили, как можно вернуть начисление средств.