ВПЛ из одной области получат денежную помощь: нужно соответствовать определенным условиям и критериям
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Подать заявление и документы на выплату можно онлайн
Для ВПЛ, которые проживали в Херсонской области, пострадали от военных действий и не могут вернуться домой, "БФ "АДРА Украина" предоставляет денежную помощь на аренду жилья.
Как сообщили в Новокаховской городской военной администрации, такую выплату получат домохозяйства, отвечающие определенным критериям. Помощь осуществится одним начислением, но сумма должна быть распределена на 3 месяца аренды жилья.
Кто имеет право на денежную помощь
Указанный вид помощи предлагается домохозяйствам, не имеющим доступа к доходам, не получавшим финансовую помощь от БО "БФ "АДРА Украина" за последние 3 месяца и соответствуют одному из следующих критериев:
- домохозяйство, имеющее беременную женщину или младенца;
- домохозяйство, которое имеет детей в группе риска (дети из зоны активных боевых действий; с инвалидностью; с хроническими заболеваниями; сироты или другое);
- домохозяйство, имеющее лицо старше 50-ти лет с инвалидностью;
- домохозяйство, имеющее лицо с тяжелыми хроническими заболеваниями или ранениями в результате боевых действий;
- домохозяйство, имеющее лицо с инвалидностью.
Сумма выплаты зависит от региона, где арендуют жилье и количество людей в семье. Период предоставления выплат составляет 3 месяца и оплата начисляется одним траншем.
Какие документы нужны для регистрации
Для взрослых фотокопии следующих документов:
- Паспорт (1, 2 страница, страница с местом жительства; если ID-карта и фотокопия обеих сторон и выписка о месте жительства);
- РНОКПП;
- Пенсионное удостоверение (для пожилых людей);
- документы, подтверждающие инвалидность (для лиц с инвалидностью);
- Документы, подтверждающие заболевание (для лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями и ранениями в результате боевых действий).
Для детей фотокопии следующих документов:
- РНОКПП (при наличии), свидетельство о рождении, документы, подтверждающие инвалидность (для детей с инвалидностью);
- Фотокопия справки ВПЛ (обязательно);
- Фотокопия договора, действующего об аренде жилья (обязательно);
- Фотокопии квитанций об оплате аренды/коммунальных услуг (за несколько месяцев до регистрации) (обязательно).
Фотокопии этих документов отправляются по электронной почте [email protected].
В НГВА отмечают, что название письма должно содержать фамилию с инициалами заявителя и категорию уязвимости — лицо с инвалидностью, беременная женщина, ребенок с хронической болезнью и т.д.
Одно электронное письмо должно включать в себя данные одного домохозяйства.
Если пакет документов не полон, то помощь можно не ждать.
Кроме того, банковский счет IBAN должен быть обязательно по имени заявителя, а не члена семьи.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что переселенцы в Запорожье имеют право на денежную помощь.