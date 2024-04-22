Пересчет для 600 тысяч пенсионеров: кому из украинцев увеличат выплаты летом

Доплата с апреля и мая будет в июне

В апреле должен произойти перерасчет пенсий для работающих пожилых лиц, однако увеличенные выплаты они смогут получить только в июне. Такая задержка связана с изменениями представления отчетности в Пенсионный фонд.

Как рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин, такой перерасчет коснется около 600 тысяч человек. Сейчас в Украине официально около 2,6 миллиона трудоустроенных пенсионеров.

"Уже анонсировано, что в начале апреля должен произойти перерасчет пенсий для граждан, которые продолжают работать. Но по факту этого перерасчета от 1 апреля 2024 года не будет. То есть, он будет, но позже. Перерасчет произведут скорее всего в мае. А в июне сделают доплату за апрель и май. И этот перерасчет касается не всех граждан", — объяснил эксперт.

По его словам, задержка увеличенных выплат связана с тем, что отчетность в Пенсионный фонд ранее подавалась ежемесячно, а теперь ежеквартально. Таким образом, данных об уплате взносов за январь, февраль, март и апрель 2024 года в Пенсионном фонде еще нет, поэтому невозможно определить, кто имеет право на перерасчет.

Согласно этому отчеты придут в апреле, а решение примут в мае. Поэтому перерасчет будет уже в июне.

Коробкин подчеркнул, что в настоящее время официально зарегистрированных работающих пожилых составляет 2,6 миллиона, а перерасчет предусмотрен для 600 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пожилые в Украине не смогут выйти на пенсию в 2024 году.