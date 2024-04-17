Пенсію отримають усі, хто пройшов ідентифікацію – у ПФУ заспокоїли пенсіонерів-ВПО

Таких поки що трохи більше 200 тисяч

У Міністерстві соціальної політики побічно визнали інформацію "Телеграфа" про наявність проблем із виплатами пенсій ВПО через збій у роботі одного з механізмів фізичної ідентифікації. Йшлося про проходження перевірки через Ощадбанк, через що пенсіонерам доводилося особисто звертатися до Пенсійного фонду.

Пройти ідентифікацію необхідно було до 31 березня, з чим, за даними Мінсоцу, впоралися 212,8 тис. українських пенсіонерів, пройшовши її через:

особисте відвідування відділень банків – понад 27 тис. осіб;

за допомогою відеоконференції – 46 тис. осіб;

у консульських установах за кордоном – 356 осіб;

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України – майже 73 тисячі осіб;

особисте відвідування територіальних органів Пенсійного фонду України – 31,6 тис. осіб.

"Звертаємо увагу, що для фінансування виплат пенсій таким людям готуються відповідні додаткові документи. Після їх обробки – виплачується пенсія. Отже, якщо ви не отримали пенсію у свою дату, але пройшли ідентифікацію, її обов’язково буде виплачено до кінця місяця", — підкреслили в Міністерство соціальної політики України.

Зазначимо, що співрозмовники "Телеграфа" підтвердили виплату пенсій, які пройшли фізичну ідентифікацію.

"16 квітня ми з дружиною отримали пенсію, яку нам мали віддати ще 9 числа, тож довелося 10 числа проходити фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді", — повідомив донеччанин ВПО Ігор, який раніше повідомив "Телеграфу" про проблеми пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб. .

Докладніше про фізичну ідентифікацію та способи її проходження "Телеграф" писав раніше.