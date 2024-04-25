Скільки коштує долар на чорному ринку в Києві: актуальний курс валют

Ціна на євро майже не змінилася

Курс іноземних валют на ринку продовжує коливатися. За добу долар у НБУ упав, а в обмінниках тримається вчорашня ціна.

Євро здешевів лише на декілька копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 25 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,47 грн

Євро (EUR): 42,18 грн

Злотий (PLN): 9,76 грн

Канадський долар (CAD): 28,83 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,16 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,80 грн

Євро (EUR): 42,82 грн

Злотий (PLN): 9,89 грн

Канадський долар (CAD): 29,08 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,55 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара майже не змінився за добу.

Купівля: 39,75 грн

Продаж: 39,85 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара у 2024 році. Показники залежать від дій Національного банку, тому ціна на долар може бути на будь-якому рівні.