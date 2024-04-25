Скільки коштує долар на чорному ринку в Києві: актуальний курс валют
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Ціна на євро майже не змінилася
Курс іноземних валют на ринку продовжує коливатися. За добу долар у НБУ упав, а в обмінниках тримається вчорашня ціна.
Євро здешевів лише на декілька копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 25 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,47 грн
Євро (EUR): 42,18 грн
Злотий (PLN): 9,76 грн
Канадський долар (CAD): 28,83 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,16 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,80 грн
Євро (EUR): 42,82 грн
Злотий (PLN): 9,89 грн
Канадський долар (CAD): 29,08 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,55 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара майже не змінився за добу.
Купівля: 39,75 грн
Продаж: 39,85 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара у 2024 році. Показники залежать від дій Національного банку, тому ціна на долар може бути на будь-якому рівні.