Уже пора бежать в обменники? Эксперт рассказал, что будет с курсом валют в мае

Украинцы перед Пасхой сами влияют на изменение курса валют

Несмотря на то, что доллар стремительно дорожает, в мае его курс будет более или менее устойчивый. Неконтролируемые и необратимые изменения вряд ли будут возможны в течение следующего месяца.

Своим прогнозом курса валют на май 2024 года поделился начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, на валютный рынок в Украине будут влиять несколько важных факторов.

Первый из них — это стратегия Нацбанка по регулированию валютного рынка.

"Во-первых, речь идет, что режим "управляемой гибкости" продолжит действовать и соответственно будет функционировать "система" валютных изменений: они будут несущественными, но разнонаправленными. Кроме того, как это было и в апреле, недельные отклонения от курса понедельника не превысят 2% (до 0,8 грн) при допустимых 5%", — сказал банкир.

Также НБУ может снизить свое влияние на образование курса валют, что приведет к постепенной либерализации рынка. Что касается наличного рынка, то на нем будет формироваться собственная курсовая политика, но с учетом изменений на межбанке, добавил Тарас Лесовой. Вдобавок к этому, НБУ может корректировать объемы валютных интервенций, отталкиваясь от спроса.

Еще один фактор, который будет влиять на курс валют в Украине, будет объем макрофинансовой помощи от союзников. По расчетам властей, в 2024 году Украине нужно 37 млрд долларов иностранных вложений, чтобы покрыть расходы бюджета. Например, из пакета помощи США на 61 млрд долларов 9 млрд пойдут на экономику Украины.

"То есть в настоящее время ожидаемый объем макрофина совпадает с заложенным в бюджет, а это около 3 млрд долларов в месяц", — констатировал эксперт.

Также валютные изменения происходят накануне крупных праздников, а в мае это Пасха. Обычно перед праздниками украинцы продают валюту, чтобы сделать закупки.

"Ожидается, что количество сделок в праздничную неделю может увеличиться на 10–15%, главным образом вследствие большего объема продаж валюты гражданами для необходимых закупок к праздникам. Мы не исключаем, что в первую декаду мая курсовые показатели могут несколько снизиться — в пределах 2% (до 0,8 грн). Однако это будет временным явлением: после праздника валютный рынок доберет то, что объективно потеряет", — прогнозирует эксперт.

Ситуация на фронте и объемы военной помощи от союзников также влияют на курс валют в Украине.

"Понимаем, что они оказывают прямое влияние на общественные настроения, что в свою очередь может отражаться на курсовых изменениях", — добавил банкир.

Что касается того, каким будет курс валют в мае 2024 в Украине, то, по словам Лесового, на межбанке и на наличном рынке доллар будет колебаться одинаково: в пределах 39–41 гривен. Курс евро же на межбанке будет колебаться от 41 до 43 гривен, а на наличном рынке — от 41 до 43,5 гривен. Ежедневные изменения курса на межбанке будут составлять 0,2–0,3 гривны, в коммерческих банках до 0,3–0,5 гривны, в обменных пунктах до 0,5 гривен.

В целом, не учитывая праздники, ситуация на валютном рынке в мае будет стабильной с незначительными прогнозируемыми колебаниями.

"Таким образом, за исключением Пасхальной недели, ситуация на валютном рынке не выбьется за систему валютных изменений (это и ежедневные изменения, шаг таких изменений, направления изменений и т.п.). Не исключено, что в мае продлится процесс медленной девальвации, однако в моменте оно будет малозаметным и не повлечет за собой резкого роста спроса на валюту. Конечно, мы не можем предположить, насколько, к примеру, будет сильно влиять военный фактор, однако у регулятора достаточно возможностей и инструментов, чтобы сохранить на рынке относительный баланс между спросом и предложением", — констатировал Лесовой.

Также "Телеграф" рассказывал о том, каким будет курс доллара в 2024 году. По словам финансового эксперта, значительную роль в этом вопросе сыграют США.