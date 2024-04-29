Дія тарифу на газ добігає кінця: скільки платитимемо за кубометр з 1 травня

Чи стануть ціни в платіжках вище до кінця весни

Наприкінці квітня 2024 року спливає термін дії річного тарифу на газ, запропонованого "Нафтогазом" та іншими постачальниками. Однак у травні ціни для споживачів не підвищуватимуть.

Так, кубометр газу коштуватиме у травні 7,96 грн за кубометр у провідного постачальника. Про це пише OBOZ.UA.

Зазначається, що наразі планів на підвищення вартості газу немає. Хоча в рамках чинного законодавства є можливість підвищення тарифу, робити цього все ж таки не будуть.

Майже 98% мешканців України є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз". Вони купують газ за гарантованою ціною 9,96. Мінімальну суму за блакитне паливо можуть сплачувати лише ті, хто вчасно сплачує заборгованість за комунальні послуги.

Розмір можливої знижки становить 1%. Її можна отримати заплативши за допомогою онлайн-сервісу за газ до 15 числа. Таким чином, заплативши за газ до 15 квітня, який ви використали у березні, у платіжці за травень ви отримаєте знижку в 1%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді розповіли, що буде з тарифами на електроенергію в Україні найближчими місяцями.