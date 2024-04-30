Остается по-прежнему: на какие коммунальные услуги тарифы пока не вырастут

Это закреплено в законодательстве Украины

Рост тарифов на большинство коммунальных услуг в Украине продолжается с начала апреля. Однако некоторых платежек такая тенденция не коснется.

Подтвердил это премьер-министр Украины Денис Шмигаль, отметив, что изменений не следует ожидать до конца войны. Об этом говорится в Telegram чиновника.

"Такие тарифы, как на тепло, на горячую воду, я убежден, до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительное бремя", — отметил он.

Отметим, что с 19 августа 2022 года вступил в силу Закон № 2479-IX "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования", устанавливающий временный запрет на увеличение ряда тарифов, включая такие:

распределение природного газа;

производство, транспортировка и снабжение тепловой энергии;

услуги предоставления горячей воды.

Напомним, что в Украине утвердили постановление, сохраняющее льготную цену для населения на газ, электроэнергию и тепло. Она будет действовать до конца лета 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в июне платежки за свет могут вырасти. По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, тарифы на электроэнергию могут вырасти с нынешних 2,64 гривны за 1 киловатт-час до 3,5 гривны за 1 киловатт-час. Поэтому, отмечает Попенко, скорее всего, также возрастут тарифы на обслуживание многоквартирных домов.