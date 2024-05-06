Риски для гривны пока сохраняются: каким будет курс доллара в течение недели

НБУ следит за ситуацией

На украинском рынке наступила наличная стабильность. По словам экспертов, она продержится достаточно долго.

Национальный банк Украины нацелен будет сдерживать курсовые качели, ведь для этого у него много финансовых и регуляторных рычагов. Как сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН, если показатели сильно опустятся, то это будет только решение НБУ.

"Но вряд ли они такое допустят. Реальные риски для гривны сохраняются, пока продолжаются военные действия. Однако финансовых стабилизаторов сейчас достаточно, чтобы иметь сбалансированную ситуацию на рынке", — пояснил он.

Курс доллара по состоянию на 6 мая

По данным портала "Минфин", в понедельник, 6 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,35 грн (покупка) и 39,85 (продажа). Наличный курс — 39,72 (покупка) и 39,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,39 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ждать ли украинцам резких изменений курса доллара в течение 6-12 мая.