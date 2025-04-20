Зеленський зробив тривожну заяву про "перемир’я", а в DeepState показали, як росіяни ним користуються

Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках

Росіяни на фронті використовують на свою користь так зване "Великоднє перемир’я" та "тишу" з українського боку. Завдяки дронам вдалося побачити, що зараз робить противник, доки немає вогню.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState у своєму Telegram-каналі. Там додали, що росіяни намагаються витягнути своїх ліквідованих солдатів та проводять розмінування.

Також ворог намагається підвезти продукти з водою та облаштувати свої позиції.

Що росіяни роблять на фронті під час "Великоднього перемир’я", Фото: DeepState

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Що зараз відбувається на фронті

Президент України Володимир Зеленський опублікував нову доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті станом на 12:00 20 квітня.

Так, починаючи з 10 ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів та застосування противником дронів-камікадзе – тільки за FPV є збільшення вдвічі з боку російської армії.

"Найактивніші дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. У цих та деяких інших частинах фронту продовжується застосування російського важкого озброєння", — йдеться в повідомленні.

За час із 00:00 до 12:00 цієї доби сталося вже 26 російських штурмових дій.

"Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", — наголошується у доповіді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський правитель Володимир Путін заявив, що Росія в односторонньому порядку оголошує так зване "Великодне перемир’я", яке триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Але попри те, що Збройні сили України отримали наказ припинити вогонь на фронті, жодним перемир’ям і не пахне. На низці ділянок фронту тривають жорстокі бої, також росіяни обстріляли низку прифронтових населених пунктів. З іншого боку, на деяких напрямках справді стало тихіше, але це може бути пов’язане з перегрупуванням пошарпаних штурмових сил росіян, а не з бажанням реально дотримуватися припинення вогню.

Зазначимо, щоб вважати, що "перемир’я", яке оголосив Путін, справді набуло чинності, росіянам доведеться зупинити всі бойові дії. Це включає всі обстріли на землі й в повітрі. При цьому в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путіну це "перемир’я" необхідно для того, щоб не дати США вийти із переговорного процесу.