У Росії великий теплохід врізався у ворота: що зараз із судном (фото)

На борту теплохода було 12 членів екіпажу

У Ростовській області РФ теплохід "Альфа" під російським прапором зіткнувся із воротами на Кочетківському гідровузлі. В результаті судновий хід було перекрито, а розливу нафтопродуктів нібито немає.

Інформація про це з’явилася 20 квітня в ГУ МНС у Ростовській області. Тим часом у мережі вже почали з’являтись відповідні фотографії.

Попередньо судно, заходячи в камеру гідровузла, здійснило навал носовою частиною на нижні ворота, що викликало їх пошкодження та зупинку судноплавства. На борту теплохода було 12 членів екіпажу, постраждалих нібито немає.

Кочетовський гідровузол, розташований за 135 км від Ростова-на-Дону, є ключовим об’єктом на річці Дон, що забезпечує судноплавство в Азово-Донському басейні. Внаслідок аварії було призупинено рух суден. Це може позначитися на логістиці у регіоні.

На місці події наразі з’ясовують причини аварії та визначають терміни поновлення судноплавства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку квітня в Росії сталася велика пожежа у Петрозаводську. Горів Онезький суднобудівний завод. Зайнявся четвертий цех підприємства, де знаходяться місткості з пальним.