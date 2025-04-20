У США тисячі американців вийшли на вулиці проти Трампа: чого вимагають (фото, відео)

Загалом мітинги пройшли мирно

У США знову прокотилася хвиля масових демонстрацій проти політики президента Дональда Трампа. Тисячі людей вийшли на вулиці Нью-Йорка, Вашингтона, Сан-Франциско, Портленда та Бостона, виступаючи проти рішень адміністрації, які, на їхню думку, загрожують демократичним засадам та конституції країни.

Як повідомляє "BBC", даний рух має назву "50501", що розшифровується як 50 протестів у 50 штатах, один спільний рух. Він приурочений до 250-річчя з початку війни за незалежність США.

У Нью-Йорку протестувальники пройшли маршем через Мангеттен, у Вашингтоні — зібралися перед Білим домом, а в Массачусетсі — провели акцію пам’яті "пострілу, що пролунав на весь світ". Саме 19 квітня 1775 року відбулася перша збройна сутичка між колоністами й британськими військами, що стала початком боротьби за незалежність.

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У США політична активність набирає обертів — на початку квітня в багатьох містах країни пройшли масштабні акції протесту під гаслом "Руки геть", які залучили десятки тисяч учасників.

Суботні мітинги були спрямовані проти декількох ініціатив Дональда Трампа, зокрема діяльності новоствореного Департаменту ефективності уряду (Doge), що передбачає скорочення державних посад і зменшення бюджетних витрат. А також через небажання адміністрації сприяти поверненню громадянина Сальвадору Абрего Гарсії.

Загалом, як зауважили журналісти, акції відбулися мирно, хоча демократ Сухас Субраманьям оприлюднив відео, де чоловік із табличкою на підтримку Трампа агресивно проривається крізь натовп, провокуючи конфлікт.

Багато учасників демонстрацій тримали транспаранти з написом "Жодних королів" — символічне нагадування про річницю початку боротьби американських колоній проти британського панування.

Згідно з останнім опитуванням Gallup, 45% виборців позитивно оцінюють діяльність Дональда Трампа у першому кварталі його нинішнього президентського терміну — це більше, ніж 41% підтримки, яку він мав на аналогічному етапі під час свого першого перебування на посаді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавні соцопитування зафіксували помітне зниження рівня підтримки президента США, що може суттєво вплинути на його подальшу політичну перспективу та створити перешкоди для реалізації запланованих ініціатив. Це пов'язано з його "витівками" зі світовою економікою.