Найбільший ризик для долару - фронт: яким буде курс баксу протягом тижня

Поки можна видохнути

На валютному ринку України запанувала стабільність курсу баксу. Чинників, які могли б порушити цю тишу, поки немає.

Стабільність на ринку протримається принаймні один тиждень. Такий прогноз дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН.

Він сподівається, що транші, які приходять від західних партнерів, будуть надалі надаватись у повному обсязі.

"Найбільший ризик – це напружена ситуація на фронтах, утім не видно, яким чином ворог може досягнути вирішальних успіхів. Тому мій короткостроковий прогноз – на валютному "фронті" також матимемо принаймні тиждень стабільності", — пояснив експерт.

Курс долара в Україні станом на 8 травня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 8 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,28 грн (купівля) та 39,75 (продаж). Готівковий курс — 39,68 (купівля) та 39,77 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,29 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати українцям на різкі зміни курсу долара протягом 6-12 травня.