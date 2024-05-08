Наибольший риск для доллара – фронт: каким будет курс бакса в течение недели

Пока можно выдохнуть

На валютном рынке Украины воцарилась стабильность курса бакса. Факторов, которые могли бы нарушить эту тишину, пока нет.

Стабильность на рынке продержится как минимум одну неделю. Такой прогноз дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН.

Он надеется, что транши, которые приходят от западных партнеров, будут в дальнейшем предоставляться в полном объеме.

"Наибольший риск — это напряженная ситуация на фронтах, впрочем, не видно, каким образом враг может добиться решающих успехов. Поэтому мой краткосрочный прогноз — на валютном "фронте" также будет не менее недели стабильности", — пояснил эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 8 мая

По данным портала "Минфин", в среду, 8 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,28 грн (покупка) и 39,75 (продажа). Наличный курс — 39,68 (покупка) и 39,77 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,29 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ждать ли украинцам резких изменений курса доллара в течение 6-12 мая.