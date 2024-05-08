Долар дешевшає: курс валют на чорному ринку Києва
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Вартість євро залишається стабільною
На валютному ринку почала зміцнюватися українська гривня. Курс долара повільно скочується вниз, за добу він впав ще на декілька копійок.
Євро більш-менш стабільний. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 8 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,29 грн
Євро (EUR): 42,30 грн
Злотий (PLN): 9,81 грн
Канадський долар (CAD): 28,72 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,31 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,73 грн
Євро (EUR): 42,79 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,89 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,73 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав на декілька копійок.
Купівля: 39,69 грн
Продаж: 39,78 грн
Раніше "Телеграф" писав, коли та через що може здорожчати долар. Цього місяця можна було побачити ріст попиту на валюту з боку населення.