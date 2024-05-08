Долар дешевшає: курс валют на чорному ринку Києва

Вартість євро залишається стабільною

На валютному ринку почала зміцнюватися українська гривня. Курс долара повільно скочується вниз, за добу він впав ще на декілька копійок.

Євро більш-менш стабільний. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 8 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,29 грн

Євро (EUR): 42,30 грн

Злотий (PLN): 9,81 грн

Канадський долар (CAD): 28,72 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,31 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,73 грн

Євро (EUR): 42,79 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,89 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,73 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав на декілька копійок.

Купівля: 39,69 грн

Продаж: 39,78 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли та через що може здорожчати долар. Цього місяця можна було побачити ріст попиту на валюту з боку населення.