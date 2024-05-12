В июне некоторые пенсионеры получат выплаты с доплатой в 500 грн

Эти деньги помогут обеспечить пенсионера необходимыми вещами

С июня в Украине появится новая доплата для пенсионеров, средний размер которой составляет 500 гривен. Ее смогут получить граждане старше 70 лет.

Получить эту доплату смогут пенсионеры, получающие пенсию менее 10 340,35 гривны в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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Доплата для пенсионеров

Размер доплаты составляет в среднем 500 грн. Он колеблется от 300 до 570 грн. Размер зависит от возраста пенсионера. Чем старше гражданин ― тем выше будет доплата.

С 1 июня размер доплат будет такой:

300 грн — для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно;

456 грн — ее получат украинцы от 75 до 79 лет включительно;

570 грн — доплата для пенсионеров от 80 лет.

Получение этой надбавки производится автоматически по достижению гражданина указанного возраста. Все эти данные уже есть в Пенсионном фонде, поэтому подавать заявку или другие документы не нужно.

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Некоторые пенсионеры могут остаться почти без половины выплат от государства. Есть сразу несколько факторов, из-за которых у гражданина могут отобрать от 20% до 50% пенсии.