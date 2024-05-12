В Україні можуть підвищити тариф на світло: скільки платитимемо

Рішення щодо підвищення тарифів поки не прийнято, але обговорення ведуться

В Україні розглядається можливість підвищення тарифів на електроенергію. Це пов’язано з атаками на енергетичну інфраструктуру, які призвели до втрати понад 8 гігават енергетичних потужностей.

Підвищення планується з рівня 2,64 до 3,5-4 гривень за кіловат-годину, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону. Таку думку висловила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук у ефірі телемарафону.

"Рішення щодо підвищення тарифів поки не прийнято, але, будемо відвертими, обговорення ведуться, ведуться розрахунки, тому що ми повинні усвідомлювати те, що починаючи з 22 березня росіяни масово атакують і дуже прицільно наші енергетичні об’єкти, і на сьогодні вже втрачено більше 8 гігават і це величезний обсяг генеруючих потужностей", – сказала Грінчук.

Зазначається, що зміст енергетичної системи у стабільному режимі – це нелегке завдання. У зв’язку з непростою ситуацією необхідно підвищення тарифів для забезпечення сталого функціонування енергетичної системи.

Крім того, Кабінет Міністрів розглядає можливість запровадження аварійних відключень світла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде тариф на газ в Україні до 2025 року.