Дату получения пенсии в Украине можно изменить, но есть нюанс

Выплачивают пенсии по определенному графику

Пенсионные выплаты в Украине получают с 4 по 25 число ежемесячно. Дата выплаты определяется по определенному графику и определяется в зависимости от нескольких факторов.

Об этом пишет издание "На пенсии". Изменить ее можно теоретически, на практике это может быть проблематично.

При этом график выплаты пенсии через предприятия почтовой связи устанавливается с учетом территориальных участков. В свою очередь дата получения пенсии через учреждения банков определяется в соответствии с графиком перечисления средств в банк с учетом равномерного распределения пенсионных средств. Зачисление средств банками на текущие счета пенсионеров производится не позднее следующего рабочего дня после их поступления от органов Пенсионного фонда.

"При таких обстоятельствах в Пенсионном фонде очень редко идут навстречу и пересматривают дату выплаты пенсии по просьбе пенсионера. Конечно, если речь не идет о приоритетных категориях, указанных ниже", – отметил эксперт.

Кто получает пенсию первым

Первым начисляют пенсии определенные категории граждан, среди которых:

лица с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

После них начисляются обычные пенсии по инвалидности и возрасту для неработающих пенсионеров. Последними получают выплаты работающие пенсионеры.

Ранее "Телеграф" писал, что в июне 2024 года некоторые пенсионеры в Украине и получат повышенные пенсии. Это произойдет после пересчета, то есть в первый месяц лета людям придут пенсионные выплаты и компенсация за предыдущие месяцы (апрель и май).