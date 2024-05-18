Дату получения пенсии в Украине можно изменить, но есть нюанс
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Выплачивают пенсии по определенному графику
Пенсионные выплаты в Украине получают с 4 по 25 число ежемесячно. Дата выплаты определяется по определенному графику и определяется в зависимости от нескольких факторов.
Об этом пишет издание "На пенсии". Изменить ее можно теоретически, на практике это может быть проблематично.
При этом график выплаты пенсии через предприятия почтовой связи устанавливается с учетом территориальных участков. В свою очередь дата получения пенсии через учреждения банков определяется в соответствии с графиком перечисления средств в банк с учетом равномерного распределения пенсионных средств. Зачисление средств банками на текущие счета пенсионеров производится не позднее следующего рабочего дня после их поступления от органов Пенсионного фонда.
"При таких обстоятельствах в Пенсионном фонде очень редко идут навстречу и пересматривают дату выплаты пенсии по просьбе пенсионера. Конечно, если речь не идет о приоритетных категориях, указанных ниже", – отметил эксперт.
Кто получает пенсию первым
Первым начисляют пенсии определенные категории граждан, среди которых:
- лица с инвалидностью в результате войны;
- участники боевых действий;
- граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной;
- члены семей погибших.
После них начисляются обычные пенсии по инвалидности и возрасту для неработающих пенсионеров. Последними получают выплаты работающие пенсионеры.
Ранее "Телеграф" писал, что в июне 2024 года некоторые пенсионеры в Украине и получат повышенные пенсии. Это произойдет после пересчета, то есть в первый месяц лета людям придут пенсионные выплаты и компенсация за предыдущие месяцы (апрель и май).