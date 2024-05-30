ВПЛ из двух районов получат помощь на оплату аренды: при каких условиях и кто имеет право

Для регистрации нужно позвонить

Благотворительная организация "Каритас" предоставляет денежную помощь на оплату аренды на жилье для ВПЛ, выехавших из Криворожского и Никопольского районов в Кривой Рог. Лицам нужно соответствовать одной или нескольким категориям уязвимости из трех.

Выплата будет произведена в течение шести месяцев. Об этом сообщили в Каритас Кривой Рог УГКЦ на странице Facebook.

Кто может получить денежную помощь

Денежную помощь на аренду жилья в течение шести месяцев могут получать:

новоприбывшие ВПЛ;

ВПЛ, проживающих в коллективных центрах.

Заявителям следует соответствовать одной или нескольким категориям уязвимости:

одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей;

беременные или кормящие женщины с детьми до 3 лет;

семьи с тремя или более детьми до 18 лет или с людьми с инвалидностью.

Как получить денежные выплаты

Для регистрации нужно обратиться с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 за номером: 067 280 94 59.

Напомним, ранее Телеграф писал, что украинцам из одного города и четырех сел осуществится денежная помощь и гигиенический набор.