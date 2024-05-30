Укр

ВПЛ из двух районов получат помощь на оплату аренды: при каких условиях и кто имеет право

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 30 мая 2024, 14:23
Гривна. Фото Depositphotos

Для регистрации нужно позвонить

Благотворительная организация "Каритас" предоставляет денежную помощь на оплату аренды на жилье для ВПЛ, выехавших из Криворожского и Никопольского районов в Кривой Рог. Лицам нужно соответствовать одной или нескольким категориям уязвимости из трех.

Выплата будет произведена в течение шести месяцев. Об этом сообщили в Каритас Кривой Рог УГКЦ на странице Facebook.

Кто может получить денежную помощь

Денежную помощь на аренду жилья в течение шести месяцев могут получать:

  • новоприбывшие ВПЛ;
  • ВПЛ, проживающих в коллективных центрах.

Заявителям следует соответствовать одной или нескольким категориям уязвимости:

  • одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей;
  • беременные или кормящие женщины с детьми до 3 лет;
  • семьи с тремя или более детьми до 18 лет или с людьми с инвалидностью.

Как получить денежные выплаты

Для регистрации нужно обратиться с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 за номером: 067 280 94 59.

Напомним, ранее Телеграф писал, что украинцам из одного города и четырех сел осуществится денежная помощь и гигиенический набор.

Теги:
#Помощь #Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь