ВПЛ из двух районов получат помощь на оплату аренды: при каких условиях и кто имеет право
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Для регистрации нужно позвонить
Благотворительная организация "Каритас" предоставляет денежную помощь на оплату аренды на жилье для ВПЛ, выехавших из Криворожского и Никопольского районов в Кривой Рог. Лицам нужно соответствовать одной или нескольким категориям уязвимости из трех.
Выплата будет произведена в течение шести месяцев. Об этом сообщили в Каритас Кривой Рог УГКЦ на странице Facebook.
Кто может получить денежную помощь
Денежную помощь на аренду жилья в течение шести месяцев могут получать:
- новоприбывшие ВПЛ;
- ВПЛ, проживающих в коллективных центрах.
Заявителям следует соответствовать одной или нескольким категориям уязвимости:
- одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- беременные или кормящие женщины с детьми до 3 лет;
- семьи с тремя или более детьми до 18 лет или с людьми с инвалидностью.
Как получить денежные выплаты
Для регистрации нужно обратиться с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 за номером: 067 280 94 59.
Напомним, ранее Телеграф писал, что украинцам из одного города и четырех сел осуществится денежная помощь и гигиенический набор.