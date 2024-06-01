По всій Україні змінили години відключення світла на 1 червня: в "Укренерго" назвали новий час

Нагадаємо, що через нічний обстріл в Україні пошкоджено ТЕС

В Україні змінили графіки відключення світла на сьогодні, 1 червня. По всій країні ліміти продовжили на одну годину з 18:00 до 24:00, а не до 23:00, як планувалося раніше.

Про це повідомили в "Укренерго". Якщо виникне переліміт, обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Як додали в компанії, обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових об’єктів. Тому всім українцям радять підготуватися: зарядити павербанки, поповнити запас свічок тощо.

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня армія РФ випустила по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Ворог знову пошкодив енергооб’єкти – у ДТЕК повідомили, що постраждали дві ТЕС.

"Є пошкодження обладнання на об’єктах у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях", — додали в "Укренерго".

Також "Телеграф" розповідав про те, яким об’єктам не відключатимуть світло. Це стосується не лише оборонних підприємств та лікарень.