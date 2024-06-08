В Украине дешевеет молочка: что и сколько стоит в супермаркетах в начале июня

В мае цены на молочную продукцию были выше

В Украине меняются не только цены на сезонные овощи, но и на молочную продукцию. Наибольшей популярностью среди украинцев пользуются три молочных продукта — молоко, кефир и творог.

На портале "Минфин" поделились информацией, сколько сегодня стоят молочные продукты. Цены разнятся в зависимости от производителя и супермаркета.

Так, средняя стоимость кефира ТМ "Селянский" 2,5% жирности в украинских супермаркетах в июне 45,99 гривен за 950 мл. В мае кефир стоил не на много, но дороже — 46,74 гривен за 950 мл. Дороже всего кефир стоит в Megamarket — 47,60 гривен, а дешевле всего в "Ашане" — 44,30 гривен.

Молоко в июне тоже немного подешевело: с 44-43 гривен за 900 мл до 42-43 гривен за аналогичный объем. Дороже всего молоко ТМ "Яготинское" в супермаркете "Мегамаркет" — 47,2 гривны, а дешевле всего стоит молоко этой же торговой марки в "Ашане" — 36,5 гривен.

Кисломолочный творог снизился в цене с 80,71 гривен за 300 г в мае до 74,20 гривен за аналогичный объем в июне. Дешевле всего творог ТМ "Простонаше" стоит в Metro — 60,22 гривны, а самая высокая цена в супермаркете Novus — 84,99 гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что популярная ягода подешевела на треть в Украине. Ее максимальная оптовая стоимость составляет 70 гривен.