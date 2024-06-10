Українська гривня знецінюється: скільки коштує заокеанська валюта в Києві
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Курс помітно скаче
На валютному ринку спостерігається коливання. Курс долара плаває в межах від 40 до 41 гривні.
Євро подорожчав, як інші європейські валюти. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 10 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,24 грн
Євро (EUR): 43,87 грн
Злотий (PLN): 10,23 грн
Канадський долар (CAD): 29,43 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,24 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,74 грн
Євро (EUR): 44,31 грн
Злотий (PLN): 10,25 грн
Канадський долар (CAD): 29,59 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,42 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні піднявся на десяток копійок.
Купівля: 40,69 грн
Продаж: 40,80 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара в червні. На американську валюту певним чином впливають настрої населення, що своєю чергою погіршились через підвищення тарифів та пришвидшенням інфляції.