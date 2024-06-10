Українська гривня знецінюється: скільки коштує заокеанська валюта в Києві

Курс помітно скаче

На валютному ринку спостерігається коливання. Курс долара плаває в межах від 40 до 41 гривні.

Євро подорожчав, як інші європейські валюти. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 10 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,24 грн

Євро (EUR): 43,87 грн

Злотий (PLN): 10,23 грн

Канадський долар (CAD): 29,43 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,24 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,74 грн

Євро (EUR): 44,31 грн

Злотий (PLN): 10,25 грн

Канадський долар (CAD): 29,59 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,42 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні піднявся на десяток копійок.

Купівля: 40,69 грн

Продаж: 40,80 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара в червні. На американську валюту певним чином впливають настрої населення, що своєю чергою погіршились через підвищення тарифів та пришвидшенням інфляції.