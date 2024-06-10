Помощь для ВПЛ, оказавшихся в критических ситуациях: где производится выплата

Для регистрации на выплату нужно заранее позвонить

Украинцы, имеющие статус ВПЛ, могут получить новые денежные выплаты от Каритас Полтава. Она будет осуществляться для людей, которые не могут разрешить определенные ситуации самостоятельно.

Выплаты предоставляются в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине". Об этом говорится на странице благотворительного фонда.

Кто может получить денежную помощь

Денежная помощь "Деньги на защиту" будет осуществляться для внутриперемещенных лиц, оказавшихся в критической ситуации. Например это может быть восстановление юридических документов, несчастные случаи, угрожающие жизни и здоровью, потеря связи с родными или других критических ситуаций.

Кроме того, в рамках проекта лица получат консультацию кейс-менеджера, в ходе которой будет разработан индивидуальный план преодоления ваших рисков и потребностей, а также бесплатная психологическая поддержка и юридическая консультация.

Для получения выплаты следует обратиться по номеру 050 888 70 29.

Напомним, ранее Телеграф писал, что жители населенных пунктов одного района в Украине могут рассчитывать на выплату около 4600 гривен и более.