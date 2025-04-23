Папа Франциск не тільки купував дрони ЗСУ: зʼявились деталі ще однієї секретної місії понтифіка

Франциск любив українську культуру, тому що вона йому була близька

Папа Римський Франциск помер 21 квітня. При житті він відіграв велику роль у звільненні з полону командирів бригади "Азов" у 2022 році.

Він знайшов шлях, аби росіяни віддали бійців Україні. Про це розповів радник Міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії, друг Папи Римського Денис Коляда в ефірі Вечір.LIVE.

"З патріархом російським Гундяєвим їм не вдалося поговорити, в них раз була ромова, і він єдиний Папа, який назвав Кирила "вівтарним хлопчиком" для Путіна", — сказав Коляда.

За його словами, Папа використовував те, що йому дано — право телефонного дзвінка до будь-кого. На його думку, Папа нікому не зобов'язаний, а йому "трошки зобов'язані всі". Тому Франциск скористався тим, що світові лідери очікують, що до них подзвонить Папа.

"Це дуже важливо, і він, напевно, ці механізми використовував, аби звільнити наших військових. А ще був інший механізм, про який в Україні дуже часто забувають, але я не можу його применшити — це молитва. Я хотів би згадати цього Папу, як того, який молився за Україну", — зазначив Коляда.

Він додав, що Франциск любив українську культуру, тому що вона йому була близька — його виховував український священник.

Також варто нагадати, що Папа Римський Франциск засуджував війну в Україні, закликаючи до миру, співчуття та підтримки постраждалих.

Смерть Папи Римського — що відомо

21 квітня вранці стало відомо що помер Папа Франциск у ватиканському будинку Санта-Марта. Йому було у 88 років.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер.

Стало відомо, що похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом. На прощання з понтифіком до Риму прибудуть світові лідери, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Також очікується прибуття спеціальних рейсів з Аргентини – батьківщини Папи Франциска.

Раніше "Телеграф" писав, що померлий Папа Римський Франциск у 2023 році нібито закуповував дрони на потреби ЗСУ. З цією метою він виділив власні кошти.