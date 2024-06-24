Одна летняя ягода в 2024 году появилась на рынке раньше: когда цена может еще больше упасть

Эксперт назвала основных поставщиков этого товара

На рынке уже активно продаются ягоды и фрукты летнего сезона, одна из которых есть вишня. Начало реализации первых партий началось 30 мая этого года и на львовском рынке сейчас стоит 50-60 гривен.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов для "Телеграфа", первая вишня вышла на рынок на 2,5 недели раньше, чем в прошлом году. Такая ситуация объясняется благоприятными погодными условиями.

В настоящее время цена на рынке "Шувар" колеблется от 50 до 60 гривен, что на 20% ниже, чем в 2023 году. На ценообразование повлиял хороший урожай и предложение ягоды. В то же время, спрос со стороны населения остается высоким.

По словам эксперта, основными поставщиками вишни есть Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая и Закарпатская области. Например, вишня из Черновицкой области продается по цене от 55 до 60 грн за килограмм.

Согласно прогнозу, ближайший спад стоимости ягоды ожидается в пик консервирования – конец июня-начало июля. Хотя вишня и подешевеет, но значительных изменений не прогнозируется.

"Качество нынешней вишни разное, в зависимости от назначения. Первоклассная ягода является самой дорогой, более мелкие калибры, предназначенные для переработки, дешевле", — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в продаже появился новый летний фрукт — абрикос. Аналитики рассказали, какая цена на него сейчас.