Рынок наполнен двумя популярными ягодами: местами цена упала почти на половину

Сезон этих товаров в разгаре

На украинском рынке активно продают ягоды летнего сезона, среди которых есть малина и черешня. По сравнению с 2023 годом цены на них снизились, но сейчас ситуация со стоимостью стабильная.

Больше всего цена упала на малину, ведь она подешевела почти на 50%, если сравнивать стоимость этого и прошлого года. Об этом "Телеграфу" сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов.

По ее словам, благоприятная погода предоставила возможность появиться малине в магазинах раньше на три недели, чем в прошлом году. В 2023 году стоимость составляла 350 гривен за кило, но сейчас она стоит 180 гривен, что на 48,57% меньше. В то же время, внутренний рынок остается стабильным.

Тем временем черешня почти сравнялась ценой, которая была год назад, однако колебание стоимости зависит от региона и качества продукции. На львовском рынке "Шувар" стоимость ягоды колеблется от 45 до 90 гривен за кило.

Попович говорит, что на ранний сезон товара повлияла тёплая погода, поэтому в 2024 году черешня стоит на 30% дешевле. Также добавляет, что предпосылок для сильного колебания цен нет.

"По спросу — ситуация на рынке малины и черешни в 2024 году отмечается колебаниями цен и объемов производства, но спрос на украинские ягоды остается на достаточно высоком уровне, несмотря на экономические трудности в стране", — резюмирует она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что хлеб подорожает в ближайшее время из-за повышения цен на сырье.