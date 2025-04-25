Кличко заговорив про відмову України від своїх територій

Міський голова не виключає, що президент України Володимир Зеленський може бути змушений ухвалити "болюче рішення"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від частини своєї території у рамках "мирної угоди" з Росією. При цьому український народ ніколи не змириться з окупацією.

Про це міський голова сказав виданню BBC. Він виступив з такою заявою через кілька годин після того, як внаслідок російської ракетно-безпілотної атаки на Київ загинули 12 людей та понад 80 отримали поранення.

"Один зі сценаріїв — це… відмовитися від території. Це несправедливо. Але заради миру, тимчасового миру, можливо, це може стати тимчасовим рішенням", — сказав Кличко.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський може бути змушений ухвалити "болюче рішення" для досягнення миру.

На питання, чи обговорював Зеленський із ним якісь деталі можливого врегулювання, Кличко відповів прямо: "Ні".

"Президент Зеленський робить [це] сам. Це не моя функція", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, за словами Зеленського, Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо обміну або відмови від своїх територій, зокрема Криму.