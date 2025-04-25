Привітання з Днем доньки 25 квітня: милі листівки та теплі слова побажань

Привітайте доньок зі святом листівкою та теплими словами

Між батьками та дочками завжди існує особливий зв’язок, особливо у мам із їхніми дівчатками. З самого дитинства доньки вимагають більшої уваги, турботи та любові. І вміють усе це повертати своїм батькам сторицею. В черговий раз нагадати своїм навіть дорослим дочкам про любов та теплоту точно буде не зайвим. А свято День доньки – чудовий для цього привід.

В Україні День доньки 25 квітня не є офіційним святом. Однак у деяких інших пострадянських країнах його відзначають. Тож не проґавте можливість зателефонувати своїм донькам або привітати їх у соцмережах.

"Телеграф" підготував милі картинки та теплі привітання своїми словами, щоб ви могли привітати дочок зі святом.

Вітання з Днем дочки 25 квітня

Моя дорога доню, з Днем дочки! Ти моє світло і радість, щодня з тобою щастя. Нехай твоє життя буде яскравим і повним кохання!

Люба доню, вітаю з твоїм днем! Твоя посмішка робить світ кращим. Бажаю тобі мріяти та сяяти завжди!

З Днем дочки, моя принцеса! Ти мій скарб і моя гордість. Нехай усі твої бажання збуваються!

Доню, зі святом тебе! Твоє тепло наповнює дім радістю. Будь щаслива та оточена любов’ю!

Моя зірочка, з Днем дочки! Ти робиш моє життя яскравішим. Бажаю тобі нескінченного щастя та усмішок!

Вітаю, моя люба дочко! Ти мій ангел і натхнення. Нехай твій шлях буде легким і радісним!

З Днем дочки, моє сонечко! Твоя доброта зігріває всіх довкола. Бажаю тобі море кохання та удачі!

Доню, ти моє диво, зі святом! Дякую за твою ніжність та сміх. Нехай життя дарує тобі лише найкраще!

Моя рідна, з Днем доньки! Ти мій привід для гордості щодня. Будь щаслива та вір у свої мрії!

Зі святом, моя улюблена дочко! Твоя посмішка – мій найбільший подарунок. Нехай твій світ буде сповнений чудес!

Раніше "Телеграф" публікував календар на травень 2025 року. Скільки свят та вихідних буде в українців.