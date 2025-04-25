Чи є "бусифікація" в Україні? Зеленський дав відповідь

Президент прокоментував скандальну "бусифікацію" під час мобілізації

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з мобілізацією в країні. В інтерв'ю Бену Шапіро він відповів на запитання щодо так званої "бусифікації", коли людей нібито примусово забирають на вулицях.

За словами президента, окремі випадки порушень під час мобілізації не є "обличчям України".

Зеленський визнав, що такі інциденти дійсно трапляються. Зафіксовані також спроби дати хабар, щоб уникнути служби. Проте він наголосив, що це не відображає загальну ситуацію в країні.

"Можна по-різному ставитися до мобілізації, але у нас ця мобілізація з початку війни. Це згідно із законодавством, згідно з періодом військового стану. Тому країна перебуває у стані війни", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що кожен випадок проблемної мобілізації ретельно розслідується правоохоронними органами. Також до перевірок залучаються Сухопутні війська та Міністерство оборони України.

"Є певні мінуси. Це факт, який ми не повинні приховувати, наприклад, корупцію… Правоохоронні органи повинні гарантувати, що не буде насильства під час мобілізації", — наголосив президент.

Водночас Зеленський звернув увагу на значну кількість добровольців у лавах української армії. За його інформацією, від 600 до 800 тисяч осіб самостійно вирішили стати на захист України.

"В Україні зараз 800 000 або 600 000 осіб, які добровільно пішли в армію. Так, діє закон про мобілізацію, але це люди, які добровільно пішли захищати Україну", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, демограф оцінив необхідність зниження мобілізаційного віку. На його думку, це питання безпеки.