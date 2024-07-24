Украинцы из 5 областей могут получить денежную помощь: какая сумма и как подать заявление
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Средства будут поступать в течение 3 месяцев
Украинцы, проживающие в 5 прифронтовых областях, имеют право на помощь в размере 10 800 гривен за три месяца.
Ежемесячно для семьи выплата будет поступать в размере 3600 гривен. Об этом сообщает Эстонский совет по правам беженцев.
Кто из семей имеет право на начисление
Программа направлена на поддержку домохозяйств в прифронтовых районах:
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской;
- Харьковской;
- Херсонской области.
Приоритетными уязвимыми группами являются:
- домохозяйства с детьми, возглавляемые одинокими родителями;
- домохозяйства, где женщина – единственный кормилец;
- домохозяйства с беременными женщинами;
- семьи с 3 и более детьми младше 18 лет;
- семьи с детьми младше 2 лет;
- домохозяйства с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;
- семьи с людьми, имеющими тяжелые заболевания;
- домохозяйства пожилых людей (60+);
- семьи с полностью или частично разрушенным жильем;
- домохозяйства, члены которых пострадали от боевых действий.
Как подать заявление на оформление помощи
Украинцу, отвечающему условиям, нужно заполнить онлайн-форму заявки. После чего ожидать решения от совета.
Следует заметить, что домохозяйства могут получать помощь не чаще одного раза в год. Однако есть исключения, когда семья может получить повторную выплату через полгода — если домохозяйство приобрело новый статус уязвимости.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семьи ВПЛ могут получить помощь на аренду жилья.