Украинцы из 5 областей могут получить денежную помощь: какая сумма и как подать заявление

Средства будут поступать в течение 3 месяцев

Украинцы, проживающие в 5 прифронтовых областях, имеют право на помощь в размере 10 800 гривен за три месяца.

Ежемесячно для семьи выплата будет поступать в размере 3600 гривен. Об этом сообщает Эстонский совет по правам беженцев.

Кто из семей имеет право на начисление

Программа направлена на поддержку домохозяйств в прифронтовых районах:

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской области.

Приоритетными уязвимыми группами являются:

домохозяйства с детьми, возглавляемые одинокими родителями;

домохозяйства, где женщина – единственный кормилец;

домохозяйства с беременными женщинами;

семьи с 3 и более детьми младше 18 лет;

семьи с детьми младше 2 лет;

домохозяйства с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;

семьи с людьми, имеющими тяжелые заболевания;

домохозяйства пожилых людей (60+);

семьи с полностью или частично разрушенным жильем;

домохозяйства, члены которых пострадали от боевых действий.

Как подать заявление на оформление помощи

Украинцу, отвечающему условиям, нужно заполнить онлайн-форму заявки. После чего ожидать решения от совета.

Следует заметить, что домохозяйства могут получать помощь не чаще одного раза в год. Однако есть исключения, когда семья может получить повторную выплату через полгода — если домохозяйство приобрело новый статус уязвимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семьи ВПЛ могут получить помощь на аренду жилья.