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Украинцы из 5 областей могут получить денежную помощь: какая сумма и как подать заявление

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 24 июля 2024, 13:38
Гривна. Фото Открытые источники

Средства будут поступать в течение 3 месяцев

Украинцы, проживающие в 5 прифронтовых областях, имеют право на помощь в размере 10 800 гривен за три месяца.

Ежемесячно для семьи выплата будет поступать в размере 3600 гривен. Об этом сообщает Эстонский совет по правам беженцев.

Кто из семей имеет право на начисление

Программа направлена на поддержку домохозяйств в прифронтовых районах:

  • Запорожской;
  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Харьковской;
  • Херсонской области.

Приоритетными уязвимыми группами являются:

  • домохозяйства с детьми, возглавляемые одинокими родителями;
  • домохозяйства, где женщина – единственный кормилец;
  • домохозяйства с беременными женщинами;
  • семьи с 3 и более детьми младше 18 лет;
  • семьи с детьми младше 2 лет;
  • домохозяйства с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;
  • семьи с людьми, имеющими тяжелые заболевания;
  • домохозяйства пожилых людей (60+);
  • семьи с полностью или частично разрушенным жильем;
  • домохозяйства, члены которых пострадали от боевых действий.

Как подать заявление на оформление помощи

Украинцу, отвечающему условиям, нужно заполнить онлайн-форму заявки. После чего ожидать решения от совета.

Следует заметить, что домохозяйства могут получать помощь не чаще одного раза в год. Однако есть исключения, когда семья может получить повторную выплату через полгода — если домохозяйство приобрело новый статус уязвимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семьи ВПЛ могут получить помощь на аренду жилья.

Теги:
#Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь