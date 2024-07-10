Дружина Боголюбова не отримає важливу посаду в Австрії: у МЗС України скасували наказ — ЗМІ

У ЗМІ повідомляють, що подружжя планувало переїхати до Австрії на постійне проживання.

Дружину олігарха Геннадія Боголюбова і колишню першу заступника глави МЗС Еміне Джапарова так і не було призначено на посаду в австрійській столиці. Наказ про її призначення було анульовано.

Про це повідомила Українська правда із посиланням на свої джерела у Міністерстві закордонних справ. У Відні вона мала зайняти посаду постпреда України при міжнародних організаціях.

Джерела видання повідомили, що Боголюбов із дружиною планували переїзд на постійне місце проживання до Відня з початку 2024 року, як тільки Джапарова отримає призначення на нову посаду.

"Але наказ про її переведення на посаду постійного представника України в міжнародних організаціях так і не було видано Міністерством закордонних справ. За годину до публікації цього матеріалу (16:05, 9 липня, — ред.) співрозмовник УП у МЗС повідомив, що указ про призначення Еміне Джапарової у Відень буде анульовано", — йдеться у матеріалі видання.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня Джапарова була звільнена з посади першого заступника міністра закордонних справ, а в березні з’явилися чутки про те, що вона народила дитину від Боголюбова. На момент звільнення вони встигли одружитися.

На початку липня також з’явилася інформація, що Боголюбов виїхав за кордон, використавши фальшивий паспорт. У ЗМІ тоді повідомили, що це було пов’язано з тим, що Бюро економічної безпеки готувалося оголосити про підозру.