Валютный рынок под наблюдением НБУ: вырастет ли курс доллара в августе до 42 гривен

Возможный дефолт тоже не повлияет на ситуацию

За курсом доллара следит Национальный банк Украины. Поэтому в августе не стоит ожидать существенного удорожания или удешевления валюты.

Доллар вряд ли вырастет в цене до 42 гривен в этом месяце. Такой прогноз дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает Факты.

"У нас нет валютного рынка. Что такое валютный рынок? Это куча продавцов, куча покупателей. У нас сейчас куча покупателей и один продавец. За какую цену продавец захочет продать, так и будет. Он одновременно регулятор, он же Национальный банк Украины. Неожиданности не может быть никакой", — объясняет он.

В то же время, Пендзин отмечает, что вероятный дефолт также не повлиял на курс американской валюты.

"Никак. Абсолютно. Мы получаем на сегодняшний день макроэкономическое финансирование не с коммерческого рынка, а Украина как суверен. Никаким образом это не повлияло бы на наше содержание средств", — говорит эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 1 августа

По данным портала Минфин, в четверг, 1 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,90 грн (покупка) и 41,37 (продажа). Наличный курс — 41,30 (покупка) и 41,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,0063 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда курс доллара в Украине может снова повыситься более 42 гривен.