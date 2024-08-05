Період здешевшання долара завершився: як коливатиметься курс на цьому тижні

Економіст дав прогноз

Протягом поточного тижня в Україні курс долара не буде сильно коливатись. Експерти також прогнозують, що і стабільності показників чекати не варто.

У період 5-11 серпня на українському ринку курс американської валюти перебуватиме в межах 41,2-41,8 гривні. Цією думкою поділився голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, передає ТСН.

За його словами, наразі підвищення або зниження курсу є ринковими. Тому вони коливатимуться в межах 41,2-41,8 гривні на поточному тижні.

Курс долара в Україні станом на 5 серпня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 5 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,0 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,38 (купівля) та 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,225 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи виросте курс долара в Україні до 42 гривень протягом цього місяця.