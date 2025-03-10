У Коломиї чоловік накинувся на співробітників ТЦК з ножем: двох військових поранено

Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці

В Івано-Франківській області чоловік напав на військовослужбовців ТЦК із ножем. Через це двоє людей отримали поранення.

Про це проінформувала пресслужба Івано-Франківського центру комплектації у Facebook. На цей час повідомлення було видалено, але в мережі залишився його скріншот.

У ньому зазначено, що подія сталася близько 12:30 у понеділок, 10 березня, поки військовозобов’язаного везли до Коломийського РТЦК. Під час поїздки чоловік дістав ніж та завдав два удари одному зі співробітників ТЦК у шию, а іншому удар у ділянку грудної клітки.

Після нападу йому вдалося тимчасово втекти з місця злочину, але завдяки роботі поліції його швидко виявили.

Одного з військових доправили до лікарні у стані середньої тяжкості, другий відмовився від госпіталізації.

Проти нападника відкрили кримінальні справи за статтями 348 (замах на життя військовослужбовця) та 114-1 (перешкоджання діяльності військовослужбовців ЗСУ). Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомлялося раніше, на Хмельниччині 10 березня двоє чоловіків побили співробітника територіального центру комплектування. Інцидент стався під час виконання військовослужбовцем його обов’язків.