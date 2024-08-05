Период удешевления доллара завершился: как будет колебаться курс на этой неделе

Экономист дал прогноз

В течение текущей недели в Украине курс доллара не будет сильно колебаться. Эксперты также прогнозируют, что и стабильности показателей ждать не стоит.

В период 5-11 августа на украинском рынке курс американской валюты будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. Этим мнением поделился глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, передает ТСН.

По его словам, в настоящее время повышение или снижение курса являются рыночными. Поэтому они будут колебаться в пределах 41,2–41,8 гривны на текущей неделе.

Курс доллара в Украине на 5 августа

По данным портала Минфин, в понедельник, 5 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,0 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,38 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,225 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, вырастет ли курс доллара в Украине до 42 гривен в течение этого месяца.