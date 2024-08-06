Стрибок цін не за горами? Що буде з курсом долара найближчим часом

Експерт дав прогноз

Хоча період, коли долар дешевшав, завершився, але Нацбанк має усі можливості, аби контролювати курс американської валюти. У регулятора є достатньо інструментів, аби не трапилось зростання інфляції та різкого падіння гривні.

Як каже економіст Віталій Шапран, у минулому місяці 2024 року населення України придбало 1,117 мільярда доларів. Тим самим було побито 12-річний рекорд.

"Всі можливості для утримання курсу НБУ має. Негативний платіжний баланс у першому півріччі не може бути причиною девальвації. Зростання курсу долара з 36,6 до 42 (зараз це верхня межа на готівковому ринку) – чималий інфляційний імпульс в 14,75%. Ситуацію пом’якшить те, що багато хто з імпортерів закладав у розрахунки курс 40", — сказав економіст.

За його словами, якщо надалі відбуватиметься ймовірне здешевшання гривні, то тоді точно буде інфляція. Але Шапран каже, що регулятор навряд чи на це наважиться, адже, на його думку, саме від НБУ в першу чергу залежить курс валют.

Курс долара в Україні станом на 6 серпня

За даними порталу "Мінфін", 6 серпня середній курс долара в українських банках становить 41,0 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,20 (купівля) та 4135 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,1966 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати на курс долара в 42 гривні протягом серпня 2024 року.