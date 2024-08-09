С марта пенсия выросла: какие теперь минимальные выплаты в Украине

Это предусмотрено законом

В Украине есть фиксированные минимальные, средние и максимальные пенсии. Последнее повышение начисления для лиц, получающих минимальные пенсии, произошло в марте этого года, поэтому сумма не может быть выше 3370 гривен.

Сумма пенсионных выплат регулируется согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Сумма выплаты зависит от количества отработанных лет стажа и возраста.

Минимальные пенсии в Украине с марта 2024 составляют:

3370 гривен — получают люди в возрасте 65 лет, не работающие и имеющие полный стаж (женщины 30 лет, а мужчины — 35 лет), а также те, которым исполнилось 80 лет и они имеют страховой стаж в 20/25 лет и не имеют право на пенсию за особые заслуги;

3240 гривен — она осуществляется для украинцев от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет, если они не имеют право на пенсию за особые заслуги перед Украиной;

2980 гривен — такая сумма начисляется для лиц в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа (Если они не могут получать выплаты за особые заслуги перед Украиной);

2725 гривен осуществляется для категорий пенсионеров, которые не работают и не получают пенсию за особые заслуги (не зависимо от количества стажа).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, почему у некоторых украинцев могут забрать пенсию уже в этом месяце.