Жители одного города получат выплату в 3600 грн: при каких обстоятельствах
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Надо предоставить определенные документы
Жители Сум, пострадавшие от российских обстрелов 11 августа, могут получить денежную помощь в 3600 гривен. Регистрация продлится всего один день – 14 августа.
Как сообщил Сумской городской совет, выплата будет поступать от Французской гуманитарной организации ACTED. Она будет начисляться на удовлетворение базовых потребностей членов семьи, которая на момент обстрела проживала по пострадавшему адресу и осталась на территории Украины.
Список документов для оформления помощи
- оригиналы документов всех членов семьи: паспорта, идентификационные коды и свидетельства рождения детей;
- документы, подтверждающие фактическое проживание по пострадавшему адресу;
- реквизиты банковской карты (IBAN), если денежная помощь будет начисляться на карту для выплат.
Регистрация на помощь будет проходить в среду, 14 августа, с 10 утра по месту: библиотека-филиал №7 (ул. Герасима Кондратьева, 140).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым категориям населения Украины предусмотрена выплата в 21 тысячу гривен на закупку твердого бытового топлива.