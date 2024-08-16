Зря потратите время: когда подача заявления на перерасчет пенсии не гарантирует ее увеличение

Эксперт разобрал конкретный случай

Некоторые пенсионеры в Украине получают меньшие выплаты, чем должны быть. По словам эксперта, есть моменты, когда нет смысла подавать заявление на перерасчет пенсии.

Как объясняет журналист и эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, сумма выплаты, например, может не измениться, если основной размер пенсии может увеличиться, но при этом уменьшается доплата к минимальной пенсии. Он добавляет, что все зависит от текущего размера выплаты и ее компонентов.

Эксперт объяснил, как может измениться размер выплаты на примере двух вопросов от пенсионера Игоря: зачисление шахтерского стажа и о прибавке ветерана войны.

Для таких лиц, чтобы подтвердить стаж, необходима справка с предприятия, подтверждающая факт работы. Каждый полный год работы под землей засчитывается как два года стажа, что влияет на размер пенсии.

Он объясняет, что ветеранам войны изменили правила начисления пенсии, ведь раньше минимальная выплата была привязана к прожиточному минимуму, а теперь есть фиксированная сумма — 12 396 гривен.

Коробкин подчеркнул, что перерасчет пенсии зависит от размера и его составляющих, поэтому если выплата составляет более 12 тысяч гривен, то смысла подавать заявление на перерасчет нет. Она не увеличится из-за особенностей начисления государственной помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров получит надбавку в тройном размере.