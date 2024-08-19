Багато хто міг не знати про це: як збільшити пенсію, якщо її вже призначили

На це вплине кількість страхового стажу

Деякі українські громадяни мають можливість отримувати підвищену пенсію. Для цього необхідно буде оформити та подати певні документи.

Якщо людина своєчасно не звернулася вчасно за призначенням пенсії, то в майбутньому вона зможе претендувати на підвищення виплати. Про це пише 24 канали.

Зазначається, якщо громадянин не звернувся вчасно за призначенням пенсії та продовжує працювати, то у майбутньому він може отримувати підвищену пенсію. Тобто виплата збільшуватиметься на 0,5% за кожен місяць. Однак якщо особа пропрацювала понад п’ять років після досягнення пенсійного віку, то розмір пенсії зростатиме на 0,75% за кожний місяць.

Так, для призначення пенсії за віком слід мати такий страховий стаж:

у 2024 році – 31 рік,

у 2025 році – 32 роки,

у 2026 році – 33 роки,

у 2027 році – 34 роки,

2028 року – 35 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заяву на отримання пенсії тепер можна підписати у додатку "Дія" лише за пару хвилин і не виходячи з дому. При цьому підписати заяву на виплату можна не "КЕП", а за допомогою "Дія. Підпис".