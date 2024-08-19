Многие могли не знать об этом: как увеличить пенсию, если ее уже назначили

На это повлияет количество страхового стажа

У некоторых украинских граждан есть возможность получать повышенную пенсию. Для это необходимо будет оформить и подать определенные документы.

В случае если человек своевременно не обратился вовремя за назначением пенсии, то в будущем он сможет претендовать на повышение выплаты. Об этом пишет 24 канал.

Отмечается, если гражданин не обратился вовремя за назначением пенсии и продолжает работать, то в будущем он может получать повышенную пенсию. То есть, выплата будет увеличиваться на 0,5% за каждый месяц. Однако если лицо проработало более пяти лет после достижения пенсионного возраста, то размер пенсии будет расти на 0,75% за каждый месяц.

Так, для назначения пенсии по возрасту следует иметь такой страховой стаж:

в 2024 году – 31 год,

в 2025 году – 32 года,

в 2026 году – 33 года,

в 2027 году – 34 года,

в 2028 году – 35 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заявление на получение пенсии теперь можно подписать в приложении "Дия" всего за пару минут и не выходя из дома. При этом, подписать заявление на выплату можно не "КЕП", а с помощью "Дія. Підпис".